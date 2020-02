Vertrag verlängert! Talent Simon Stehle unterschreibt bis 2022 bei Hannover 96

Die Verantwortlichen von Hannover 96 und Trainer Kenan Kocak haben sich natürlich weitaus länger mit Stehle beschäftigt. Nicht zuletzt mit seinen 14 Toren und vier Vorlagen für die U19 in der Bundesliga Nord/Nordost hat der gebürtige Spanier auf sich aufmerksam gemacht. Ein solches Talent gilt es, frühzeitig an sich zu binden. Und genau das hat 96 jetzt getan.

Gerhard Zuber, Sportlicher Leiter von Hannover 96, findet lobende Worte für das Talent: "Simon ist ein richtig guter Junge, der sich in der U19 mit überragenden Leistungen und vielen Scorerpunkten für einen Vertrag empfohlen hat. Für sein Alter ist er körperlich bereits sehr weit. Perspektivisch kann er unserem Spiel mit seiner Schnelligkeit und Dynamik sehr guttun."

Stehle (Mutter Kolumbianerin, Vater Deutscher) kam in Valladolid zur Welt und wuchs auf Gran Canaria auf. 2017 wechselte er von UD Levante zur von Steven Cherundolo trainierten U17 von 96. Der Rechtsfuß ist pfeilschnell, von 0 auf 30 Metern in 3,77 Sekunden so schnell unterwegs wie einst Usain Bolt (3,78).