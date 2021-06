Teil 1 des Talente-Checks: Haben Lührs, Cepele und Lamti das Zeug zum 96-Profi?

Cepele kam von Inter Mailand

Ein weiteres Talent im Abwehrzentrum kommt mit internationalem Flair: Ramen Cepele (18) ist bereits albanischer A-Nationalspieler, das sagt was aus. Er kam von Inter Mailand an den Maschsee. Cepele ist taktisch gut geschult mit hohem Spielverständnis, auch ihm fehlt es eher an körperlicher Widerstandsfähigkeit. Zimmermann kann ihn dennoch sofort fördern. Der Weg in den Profikader wäre frei.

Der Dritte im Abwehrverbund ist Marc Lamti (20). In Leverkusen trainierte der 1,96-Meter-Mann regelmäßig bei den Profis mit und ist tunesischer A-Nationalspieler. Noch-Sportdirektor Gerhard Zuber holte Lamti zum Nulltarif mit geringem Risiko als potenziellen Durchstarter nach Hannover. Bei 96 wird dessen Entwicklung aber nicht nur positiv gesehen. Größe und Passspiel passen. Lamti sei bei der körperlichen Härte aber zu weit weg von Profiniveau, sagen Kritiker. Christoph Dabrowski, Coach der zweiten Mannschaft, sieht das anders: „Er braucht schon noch ein bisschen, Intensität ist ein Thema. Aber wenn du ihn vernünftig aufbaust, hat er fußballerisch auf jeden Fall das Potenzial.“

Dabrowski wirbt für mehr Geduld

Bei den Akademie-Verantwortlichen hat Zimmermann sich bereits erkundigt, wie es um die Talente steht. Er ist als Hannoveraner ohnehin gut informiert, auch weil Noch-Klub Havelse in derselben Liga spielt wie die 96-Reserve. Die Talente dürfen sich also Hoffnungen machen, oben ranzurücken. „Du brauchst als Trainer auch Mut, einen 18-, 19-Jährigen mal einzubauen“, weiß Talentecoach Dabrowski – und dann Geduld. „Man muss ihnen dann zugestehen, dass sie nicht sofort die Liga auseinandernehmen oder auch mal an einem Gegenspieler abprallen – ohne sie direkt in eine Schublade zu stecken“, wirbt der Trainer der Reserve. Gut möglich, dass das genau das Kocak-Problem für die Talente war.