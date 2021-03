Gudra, Doumbouya und Bokake: 96-Trainer Kocak hat viel vor mit seinen Talenten

Wie schnell kommt Moussa Doumbouya bei 96 voran? Beim 2:3 in Düsseldorf wechselte ihn der Trainer in der 71. Minute ein – der 23-Jährige bereitete das zweite 96-Tor von Mick Gudra vor. Beim 2:2 gegen Fürth brachte ihn Kenan Kocak in der 67. Minute. Drei Minuten später köpfte der Stürmer sein erstes Profi-Tor. In Aue könnte Doumbouya die Startelf-Premiere feiern. Danach sah es im Training aus.

Seinen Berater wundert es nicht, dass Doumbouya in der 2. Liga durchstartet. „Das ist kein Zufall, ich bin nicht überrascht“, sagt Altin Lala, „ich bin überzeugt von ihm. Er ist keine Eintagsfliege.“ Der frühere 96-Kapitän freut sich besonders über die Entwicklung des Mannes aus Guinea, der im Boot über Libyen nach Europa geflüchtet war: „Moussa hat im Mittelmeer die Haie gesehen, wovor soll er Angst haben?“