"Haben noch zwei Einheiten": Kaderchance für de Waal & Co. von 96-Coach Kocak?

Diverse Talente haben zuletzt im Training der 96-Profis mitgemischt. Besteht für Noah de Waal, Jan-Erik Eichhorn & Co. sogar die Chance, in den Kader fürs Spiel in Würzburg zu rücken? "Wir haben noch zwei Einheiten vor uns. Mal schauen, wie wir uns da festlegen", schließt Coach Kocak das nicht aus.