"Man muss von Ist-Situation ausgehen": 96-Trainer Kocak mit Abfuhr für die Talente

Bei 96 träumt schon lange niemand mehr. Der Klassenerhalt steht ohnehin erst seit diesem Wochenende auch rechnerisch fest. Kein Grund für Freudensprünge in Hannover und bei Kocak. „Das macht mit mir persönlich nichts“, sagt der, „weil das für mich nie ein Thema war. Ich habe immer gesagt, dass wir uns nicht in die Regionen bewegen.“

Zweiter Stopp auf Kenan Kocaks Abschiedstournee, und an diesem Montag in Kiel (18 Uhr) darf der 96-Trainer noch mal ins Aufstiegsrennen eingreifen. Nicht fürs eigene Team, auch wenn das beim Saisonstart intern das Ziel gewesen war. Stattdessen geht es für den Gegner nach doppelter Corona-Quarantäne um die nächsten wichtigen Punkte für den Traum von Liga eins.

Sündermann erhält Einsatzzeit

Allzu weit ist 96 nicht weg, und die Leistung zuletzt gegen Darmstadt (1:2) war schwach. „Wir haben das Spiel ohne Wenn und Aber analysiert und reflektiert“, verspricht Kocak immerhin. Gegen den Aufstiegskandidaten soll sein Team sich am Montag nicht wieder so hängen lassen: „Es geht hier um Leistungssport. Wir haben uns selbst und unserem Sportsgeist gegenüber die Pflicht, uns würdig aus der Runde zu verabschieden.“

So schläfrig 96 zuletzt oft agierte, so hellwach ist Kiel seit der langen Quarantäne. Die Pause „muss nicht unbedingt ein Nachteil sein“, weiß Kocak. „Das kommt auf die Qualität der Mannschaft an und wie man die Zeit in der Quarantäne verwendet.“ Kiel habe viel Qualität, könne die Lage „sehr gut kompensieren und hat viele Rotationsmöglichkeiten“.

Das wird vielleicht ja auch für 96 noch zum Erfolgsgeheimnis, fürs Nachholspiel in Kiel wird Kocak am Montag deutlich umstellen (müssen). Mindestens vier Profis fliegen aus der Startelf: Niklas Hult und Kapitän Dominik Kaiser sind angeschlagen und nicht im Kader. „Wir wollen kein unnötiges Risiko eingehen“, sagt Kocak. Das gilt auch bei Baris Basdas, der mit Oberschenkelproblemen fehlt.

Zudem nimmt Michael Esser auf der Bank Platz: Der Stammkeeper räumt sein Tor nicht wegen Leistungsfragen, sondern als Belohnung für Ersatzkraft Martin Hansen. Der habe sich „sehr gut verhalten die letzten Monate“, lobt Kocak. „Deswegen wird er die letzten Spiele im Tor stehen.“ Das hatte der Coach schon im Vorjahr so gehandhabt. In einer der drei Partien soll auch Tortalent Marlon Sündermann (22) zum Zweitligadebüt kommen – „in welchem Umfang auch immer“, verspricht Kocak.