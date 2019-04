Nachwuchschef Michael Tarnat: "Hannover 96 sollte auf die Jugend setzen"

Michael Tarnat, Chef der Nachwuchs-Akademie von 96, hat sich für eine verstärkte Jugend-Philosophie in Hannover ausgesprochen. „Der Weg solle sein, dass wir junge, gute Spieler sichten und scouten, sie dann hier hin holen und gut ausbilden – und sie dann in den Profibereich bringen“, sagte er in einem NDR-Interview.