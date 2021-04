Im Team rumort es: Wie lange bleiben Kocak und Zuber bei Hannover 96 noch im Amt?

Die Roten in Noten: So waren die 96-Profis im Heimspiel gegen Heidenheim in Form

Wie weit sind die Transferplanungen, damit die neue Saison besser wird?

Bisher gibt’s mit Sebastian Ernst (26) eine sichere Verpflichtung. Der Mittelfeldspieler aus Fürth hat eine 96-Vergangenheit. Dem gegenüber stehen sichere Abgänge, auslaufende Verträge und Leihen (Josip Elez, Genki Haraguchi, Timo Hübers, Moussa Doumbouya, Jaka Bijol, Kingsley Schindler). Kocak würde sich gern eine komplett neue Mannschaft zusammenstellen und den Umbruch weiterführen. Der Coach hat seine Wünsche hinterlegt, hätte am liebsten ein gutes Dutzend neuer Profis. Das ist aber kaum finanzierbar, vor allem nicht beim von Kind und Corona diktierten Sparkurs. Zuber hat offenbar signalisiert, dass es auch mit weniger Neuen gehen würde.

Anzeige

Und die Mannschaft?

Es kommt bei den Spielern nicht gut an, wenn sie erfahren, dass der Trainer die Mannschaft fast komplett austauschen möchte. Dieser Wunsch sprach sich in der Kabine herum. Es rumort in der Mannschaft. Die Hierarchie ist durcheinander, Kapitän Dominik Kaiser nicht mehr unumstritten, Mike Frantz wegen der langen Verletzung kein sportlicher Faktor. Wortführer waren zuletzt Genki Haraguchi und Marvin Ducksch. Nach dem Würzburg-Spiel (1:2) soll es in der Kabine zu Schreiereien und gegenseitigen Vorwürfen gekommen sein. Auch auf dem Platz patzten sich die Spieler häufiger an. Die intern angespannte Atmosphäre soll der Trainer nun in den Griff bekommen. Hier versicherte Kocak am Montag: „Ich arbeite gern mit der Mannschaft und den Jungs. Ich freue mich auf die Jungs, wenn ich sie sehe.“