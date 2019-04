Hannover 96: "Team Slomka" setzt auf Alexander Kiene als Trainer

Thomas Doll bleibt bis zum Saisonende Trainer von Hannover 96. Diese Garantie bekam er in einem Gespräch mit Fußballchef Martin Kind. Mit Horst Heldt wurde allerdings nicht gesprochen, dafür aber mit Kandidaten für Heldts Nachfolge. Jan Schlaudraff ist als Mitarbeiter in der Sportlichen Leitung vertraglich gesetzt. Am Donnerstag brachte sich nach SPORTBUZZER-Informationen Mirko Slomka in Position. Der frühere Europa-Trainer kandidiert nicht für den Trainerposten, sondern für den des Sportlichen Leiters. Er, so die Information, könne sich gut vorstellen, mit Schlaudraff zusammenzuarbeiten.