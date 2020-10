"Das ist keine Kuckucksliga": 96-Coach Kocak mahnt bei Patrick Twumasi zur Geduld

Kocak trat bei Turbo Twumasi am Donnerstag hart in die Bremsen. Der 26-Jährige soll „so schnell wie möglich eine Option für die Mannschaft sein“. Was natürlich bedeutet: Im Derby ist der ghanaische Nationalstürmer keine Option, zumindest nicht für die erste Elf. Kocak ist außerdem „froh, dass er nicht nominiert worden ist“ für die Nationalmannschaft. Die Länderspielpause „wird ihm guttun“, vermutet Kocak. „Da haben wir noch mal Zeit, um aufzuholen. Er bringt hervorragende Qualitäten mit.“ Nur schade, dass Twumasi sie noch nicht zeigen kann.

Seit vier Wochen trainiert Twumasi nun schon bei Kocak, gespielt hat der Bestverdiener bei 96 nur 17 unauffällige Minuten in Osnabrück und die letzten fünf Minuten im Pokal in Würzburg. Ein weiterer Befreiungsschlag auf Florent Muslija blieb dabei in Erinnerung.

Mehr Strand als Training?

Die acht Wochen individuelles Training in Ghana soll Twumasi überwiegend entspannt am Strand verbracht haben. Kocak tut deshalb gut daran, den Angreifer „nicht zu verheizen“, wie er sagt. Aber nach der Länderspielpause würde der Trainer schon gern auf seine vielleicht gefährlichste neue Waffe zurückgreifen. Das Auswärtsspiel in Paderborn (18. Oktober) könnte die Startelf-Premiere für Twumasi werden.

Etwas anders verhält es sich beim aus Köln geliehenen Kingsley Schindler. Der frühere Kieler Tor-Partner von Marvin Ducksch ist integriert, aber im Trainingslager zog er sich eine Verletzung am Sprunggelenk zu, die seine Statik aus dem Gleichgewicht brachte. In seinen kurzen Einsätzen fummelte sich Schindler zwar mit Wucht und Tempo durch, aber Torgefahr zeigte er noch nicht.

Für Kocak ist alles "nur eine Frage der Zeit"

Der dritte Schlüsselspieler der noch laufenden Transferperiode soll Jaka Bijol werden. „Bei ihm hat man schon gesehen, dass ihm die Spielpraxis fehlt“, sagte Kocak zum Spiel in Osnabrück. Für Bijol gilt, was für die Neuen Twumasi, Sei Muroya oder Niklas Hult ebenfalls richtig ist – die Liga, in der sich 96 durchackern muss, ist gewöhnungsbedürftig. „Das ist keine Kuckucksliga, sondern die stärkste 2. Liga der Welt“, sagt Kocak.

Auch der 96-Trainer hätte es gern schneller, hätte gern mehr Tempo im Spiel mit Schindler und Twumasi – dazu noch Linton Maina. Das Derby kommt noch früh, um Kocaks Wunschelf zu sehen. Aber, sagt der Trainer optimistisch, „alles ist nur eine Frage der Zeit“.