Mit den Tipps von Thomas Müller: 96-Zugang Evina will auch gegen Uerdingen treffen

So ein Schwächeanfall kann Franck Evina nicht lange aufhalten. Am Dienstag noch vom Trainingsplatz im Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren, will er schon am Freitag wieder angreifen. Beim XXL-Test über zweimal 60 Minuten geht’s gegen seinen Ex-Klub Uerdingen (13 Uhr, HDI-Arena).

Evina war in der vergangenen Saison von den Bayern an den Drittligisten ausgeliehen worden. „Für mich ist das schon ein besonderes Spiel“, sagt der 20-Jährige. „Ich habe dort Freunde fürs Leben gefunden.“ Evinas Torserie nach den Treffern in den Tests gegen den HSC und Kerkrade soll auch fortgesetzt werden. „Ich denke schon, dass es klappen wird.“