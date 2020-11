"Vielleicht nur verdreht": 96 hofft bei Hübers, dass nächster Knie-Schock ausbleibt

Die Szene beginnt eher harmlos in der 13. Minute der zweiten Hälfte. Timo Hübers wittert Gefahr, sprintet und rammt seinen linken Fuß in den Boden. Mit dieser kraftvollen Bewegung versperrt Hübers dem Wolfsburger Omar Marmoush den Weg zum Tor. Marmoush muss abdrehen. Aber der Verteidiger von Hannover 96 verliert seinen Halt, er humpelt stark, da stimmt was nicht. Kurz darauf setzt sich Hübers, hält sich das linke Knie. 96-Doc Axel Partenheimer untersucht ihn, Trainer Kenan Kocak kommt dazu. Sorgenvolle Gesichter. Hübers sieht geschockt aus.

Fast 300 Tage war er nach dem ersten Kreuzbandriss im Jahr 2016 ausgefallen, weitere 320 Tage nach dem zweiten (2018). Nach dem Unfall am Samstag brauchte er Zeit, sich vom ersten Schock zu erholen. 96 hofft auf eine vergleichsweise harmlose Diagnose.

Schon zwei Kreuzbandrisse

„Der erste Eindruck bei Timo Hübers ist nicht so negativ“, erklärte Kocak nach dem 0:0. Am Montag kommt der Verteidiger in die Röhre (MRT). 96-Manager Gerhard Zuber hoffte am Sonntag: „Vielleicht ist das Knie nur verdreht. Nach der MRT wissen wir mehr.“ Der Verteidiger signalisierte auch 96 inzwischen, dass sich die Verletzung nicht ganz so schlimm anfühle wie befürchtet. Und wie ein Kreuzbandriss sich anfühlt, weiß er aus eigener Erfahrung sehr genau. Sein Umfeld fiebert der MRT mehr entgegen als einem 96-Spiel.

Bei Hübers schwingt stets das Gefühl mit: Der gehörte schon immer dazu, der Lindener Junge spielt ja schon ewig bei 96. Stimmt, irgendwie. Aber zwei Kreuzbandrisse und weitere Knie-Operationen führten dazu, dass Hübers noch nicht einmal eine komplette Saison als Profi hinter sich hat. 24 Spiele waren es nur. Umso erstaunlicher ist es, wie hoch Hübers in der Hierarchie bei 96 steht. Er ist anerkannt, beliebt. Umso größer sind nach Samstag die Sorgen wegen einer Erschütterung im linken Knie, die seine Karriere erneut gefährden könnte.

Für die nächste Partie am Sonntag in Würzburg wird 96 nicht mit Hübers planen können. Allein aus Vorsicht wird der 24-Jährige unabhängig von der Diagnose wohl nicht mit zum Auswärtsspiel fahren, wo 96 die ersten Punkte der Saison in einem fremden Stadion holen will.