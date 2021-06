Hannover 96 testet gegen Viktoria Berlin - Neue Rolle für Torjäger Marvin Ducksch? 

In der Vorsaison passte bei 96 zu wenig zusammen, die verschenkte Spielzeit ist noch immer nicht ganz aus den Köpfen. „Die Jungs wissen, dass viele nicht auf dem Niveau gespielt haben, auf dem sie es können. Wir arbeiten hart daran, dass die Jungs sich auch mal einen Fehler selbst zugestehen.“

Nach gut einer Woche als 96-Coach hat Jan Zimmermann noch keine feste Startelf, aber viele Ideen. Er lässt sich Zeit fürs Experimentieren. „Ich habe noch keine Aufstellung im Kopf, es ist noch so viel Zeit“, sagt der 41-Jährige. „Wir werden die nächsten ein, zwei Wochen noch ein bisschen puzzeln. Irgendwann setzt sich das dann zusammen, dann erkennt auch jeder das Bild.“

Spielt Ducksch gegen Berlin auf der Acht?

Beim 0:2 gegen St. Pauli gab es davon noch zu viele. Am Mittwoch (17 Uhr) beim Test gegen Drittliga-Aufsteiger Viktoria Berlin soll es besser laufen. „Unser Anlaufverhalten soll intensiver und aggressiver sein als gegen St. Pauli“, fordert Zimmermann. Er will „mehr Überzeugung“ sehen, und „dass wir unsere Angriffe besser vorbereiten. Ich möchte, dass wir mehr Dynamik in Richtung Tor entwickeln.“

Dafür könnte sogar Topscorer Marvin Ducksch in „Zimbos“ Offensivpuzzle versuchsweise eine ungewohnte Rolle zufallen: Dienstag beim Training stellte Zimmermann den Stürmer kurzerhand ins Mittelfeld. Ducksch ackerte von der „Acht“ aus. Nur eine fixe Idee für eine Übung oder vielleicht für die Zukunft? „Wir probieren immer mal was aus. Für mich geht es darum, die besten Spieler auf den Platz zu bekommen“, sagt der Trainer. „Da gucken wir mal, was passen kann.“ Neben Ducksch stand Sebastian Kerk in der Zentrale, davor im Sturm eine Dreierreihe: Sebastian Stolze, Hendrik Weydandt und Linton Maina.

Alle kriegen 45 Minuten

Klingt komisch, doch Zimmermann nimmt den Druck raus. Schon während des Trainings nahm er sich besonders viel Zeit für Einzelgespräche. In denen gehe es „auch mal um taktische Sachen, die noch nicht so richtig funktioniert haben“, verrät Zimmermann. „Es ist gut, dass wir viele Sachen besprechen. Manchmal passt ein Teil noch nicht so richtig, dann schiebst du es noch mal zur Seite. Da dürfen wir nicht die Ruhe verlieren.“ Gegen die Testgäste aus Berlin sollte 96 dennoch schnell eine sichtbare Steigerung zeigen.

Zeigen dürfen sich dabei noch einmal alle – egal, ob etablierter Profi oder Talent aus dem Leistungszentrum: „So gut wie jeder soll 45 Minuten spielen, das ist der Plan“, verrät der Coach. Das gilt auch fürs Tor, obwohl Martin Hansen am Dienstag ohne Handschuhe und ausschließlich mit Ball am Fuß trainierte. Zimmermann liefert die einfache Erklärung: Nach der Corona-Impfung hatte sein Torwart Schmerzen im Arm, dem Testeinsatz stehe aber nichts im Weg. Die zweiten 45 Minuten Spielzeit gehen wieder an Ron-Robert Zieler. Vielleicht ist danach zumindest das Bild im Torwartpuzzle schon ein bisschen klarer.