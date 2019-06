Hannover 96 testet gegen Wunstorf - mit Marcel Franke und Sebastian Jung 

„Vielleicht bringt Mirko Slomka ja noch die eine oder andere Neuverpflichtung mit in die Barne“, erklärte Klubsprecher Andreas Schmitz. Es werden sogar mindestens zwei. Marcel Franke (26) „wird spielen“, sagte Slomka. Wahrscheinlich auch Sebastian Jung (29). Was dürfen Fans von den Verteidigern erwarten?

Franke genießt einen guten Ruf

Franke war in Darmstadt gesetzt in der Innenverteidigung. Darmstadts Trainer-Assistent Kai Schmitz lobte den 1,93 Meter langen Abwehrmann: „Er ist stark in der Luft, macht wenig Fehler und hat das Spiel verstanden – ein Leistungsträger.“

Jung: Pechvogel mit Qualität

Franke versteht sich auch schon prima mit dem zweiten Neuen: Franke und Jung kamen gestern gemeinsam auf den Trainingsplatz und gingen gut gelaunt zurück in die Kabine. Gut möglich, dass beide heute Abend auch in der Abwehrviererkette nebeneinander spielen. Jung machte 2014 ein Länderspiel gegen Polen (0:0). Verletzungen bremsten den 29-Jährigen aus – Knie, Wade, Sprunggelenk, Oberschenkel.