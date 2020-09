Für die treuen Fans: Hannover 96 führt Testphasen-Dauerkarte ein

Der Vorstand des 96-Vereins hatte am Dienstag gefordert, dass auch Mitglieder ohne Dauerkartenhintergrund eine Chance auf die Tickets haben müssten – das wären mehrere tausend mögliche Bewerber. In einer Mail des Vorstands war auf das „Zwei-Säulen-Modell aus den 96-Welten aus Profifußball und Sportverein“ hingewiesen worden.

"Wir wollen unseren treuen Dauerkartenbesitzern/-innen mit dem Verkauf der Dauerkarten für die langjährige Treue und Unterstützung danken"

Jetzt die formale Nachbesserung, die offenbar das Veto des Vereinsvorstandes aushebeln soll. Die bisherigen Dauerkartenkunden bekommen nun die Möglichkeit angeboten, ihr altes Saisonticket für die fraglichen beiden Spiele gegen Braunschweig und Düsseldorf zu wandeln.

Auf der 96-Hompage liest sich das so: "Uns ist wichtig: Wir wollen unseren treuen Dauerkartenbesitzern/-innen mit dem Verkauf der Dauerkarten für die langjährige Treue und Unterstützung danken. Wir bieten Ihnen deshalb die Möglichkeit, für die von Bund und Ländern vorgesehene 6-wöchige Testphase Ihre Dauerkarte zu verlängern. Diese sogenannte Testphasen-Dauerkarte beinhaltet damit die beiden Heimspiele gegen Eintracht Braunschweig (3. Oktober) und Fortuna Düsseldorf (24. Oktober). Aufgrund der geringen Stadionkapazität und der Abstandsregeln, die wir beachten müssen, ist Ihr ursprünglicher Platz möglicherweise nicht verfügbar."

Verkaufsstart erst am 29. September

96 will bei dem Bestell-Prinzip „First come, first serve“ bleiben. Verkaufsstart im 96-Ticket-Onlineshop soll allerdings erst am kommenden Dienstag (29. September) um 10 Uhr sein - und nicht wie ursprünglich geplant am Donnerstag (24. September). Genug Zeit also für den Vereinsvorstand, die neuen Plänen mit den Kurzzeit-Dauerkarten zu überprüfen.