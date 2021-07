Test auf hohem Niveau: 96 mit viel Struktur, aber zu wenig Torgefahr in Bielefeld

Im Gewerbegebiet in Bielefeld liegt ein grüner Teppich: kurzes, dichtes Gras - ein kostspieliger Hybridplatz. Auf dem Trainingsplatz an der Friedrich-Hagemann-Straße testete Hannover 96 am Samstag gegen den Bundesligisten Arminia Bielefeld. Ein Test auf hohem Niveau, die Mannschaft von Jan Zimmermann ließ den Ball auf dem Flüsterrasen zumindest in der ersten Halbzeit laufen wie bisher noch nicht in dieser Vorbereitungsphase.

Der Zweitligist hatte wesentlich mehr Struktur im Spiel, Bielefeld wurde nur mit langen Bällen und nach 96-Ballverlusten gefährlich. „Doofer Ballverlust“, kritisierte der neue 96-Trainer zwischendurch, weil die Spieler sich ein paar zu viele davon leistete.