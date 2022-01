Mehrere Coronafälle: 96-Testspiel am Freitag gegen PEC Zwolle fällt aus

Die Roten arbeiten nun an einer Alternative, sprich: Sie suchen nach einem neuen Gegner, schließlich geht es schon eine Woche später wieder um Punkte in der Liga, wenn 96 zu Gast in Rostock ist. Mit Cedric Teuchert und Mark Diemers gilt es zudem, zwei neue Spieler zu integrieren.

Auch sonst ist Corona derzeit (natürlich) ständiges Thema. So trainierte Hendrik Weydandt am Dienstag nicht mit, weil er sich nach einem nach einem Coronaverdacht in seinem Umfeld selbst in Quarantäne begab. Der Stürmer ist geimpft, symptomfrei und mehrfach negativ getestet.