"So macht Linton Spaß": Bringt Maina dauerhaft Schwung ins Spiel von 96?

Nicht nur 96 steigerte sich beim 0:1 in Bielefeld im Vergleich zu den vorherigen Tests, auch Linton Maina präsentierte sich deutlich verbessert. "So macht Linton Spaß und so wird Linton auch in seine Situationen kommen", lobte Trainer Jan Zimmermann. Eine komplette Hälfte auf diesem Niveau ist aber noch nicht drin.