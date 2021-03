Rückkehr des 96-Reizklimas? Kocak wegen Testspielchaos sauer, Zuber findet's bitter

Die Freude über frische Luft und Freiheit nach der Quarantäne hielt nicht lange. Das Klima bei Hannover 96 entspricht in etwa den aktuellen Temperaturen zur Geisterstunde. Am Samstag und am Sonntag schienen Spieler und Trainer ob des ersten und zweiten Trainings aufzublühen. Sonntagnacht sank der Stimmungsgrad dramatisch. Bundesligist Arminia Bielefeld sagte den für Donnerstag geplanten Test in Hannover ab und spielt lieber gegen den FC St. Pauli. „Das hat uns absolut kalt erwischt. Das ist bitter für uns, mal wieder“, sagte Manager Gerhard Zuber.

Anzeige

96 steckt zum wiederholten Mal im Testspielchaos. Grund für den Bielefelder Gegnertausch war die 96-Quarantäne, die durch einen fehlerhaften Positivtest bei Genki Haraguchi verordnet wurde. Warum Bielefeld nicht wartete, obwohl Zuber „regelmäßig mit Samir Arabi im Austausch“ war, gab die Arminia nicht bekannt. Stattdessen schnappte St. Pauli den Testspielgegner weg. Nun hat 96 den Schlamassel: Corona-Test falsch positiv, Testgegner negativ.