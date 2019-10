Dritter Versuch in diesem Jahr: 96 testet in der Länderspielpause gegen Bielefeld

Hoffentlich sind in diesem Fall nicht aller schlechten Dinge drei: Hannover 96 hat für die bevorstehende Länderspielpause ein Testspiel mit Arminia Bielefeld vereinbart. Am Donnerstag, 10. Oktober, ist der Ligarivale zu Gast im Eilenriedestadion. Anstoß ist um 18 Uhr. Die letzten beiden Duelle verliefen allerdings nicht gerade nach dem Geschmack der Roten...

Noch ganz frisch sind die Erinnerungen an das Punktspiel in der 2. Bundesliga gegen die Ostwestfalen: Mitte September zog 96 am 6. Spieltag in der heimischen HDI-Arena mit 0:2 den Kürzeren. "Von Hannover war ich etwas überrascht. Ich habe gedacht, dass sie uns mehr pressen, um das Stadion mitzunehmen“, sagte Bielefelds Toptorjäger Fabian Klos hinterher.