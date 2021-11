Nicht überzeugend: 96 müht sich zu einem 5:2 gegen Oberligist Egestorf/Langreder

Beim Test gegen einen Klub aus der 5. Liga, da sollte Hannover 96 doch mal wieder gewinnen können. Am Mittwochabend spielte der Zweitligist ja gegen den 1. FC Germania Egestorf/Langreder, dem zweiten Ex-Verein von Jan Zimmermann, dem der Trainer einen Testbesuch bescherte. 96 gewann mit 5:2, ohne überzeugen zu können. In der Länderspielpause zuvor hatten die Roten beim 1:0 in Havelse enttäuscht – dem Klub, mit dem Zimmermann in die 3. Liga aufgestiegen war.

Gespielt wurde in Barsinghausen vor 1100 Zuschauern. Es begann gleich mit vielen Torchancen für 96, die wie gehabt nicht genutzt wurden. Hendrik Weydandt lief allein auf den Torwart zu und scheiterte. Luka Krajnc und Tom Trybull vergaben nach Standards gute Kopfballmöglichkeiten. Vorne ohne Durchschlagskraft und hinten wackelig – das ist das aktuelle 96.