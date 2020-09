Verhärtete Muskulatur: Josip Elez verpasst 96-Härtetest gegen Werder Bremen

Die Qual der Wahl geht anders: Wenn Kenan Kocak sein Team für den Test in Bremen aufstellt, kommt er in der Defensive kaum ins Grübeln. Der Trainer von Hannover 96 muss am Samstag (13 Uhr) auf Josip Elez verzichten, der Innenverteidiger hat eine Verhärtung in der Adduktorenmuskulatur.