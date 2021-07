96-Coach Jan Zimmermann: Die Startelf "verändert sich von Tag zu Tag immer"

Der Saisonauftakt in Bremen rückt immer näher - und zwar hat 96-Coach Jan Zimmermann "jeden Morgen irgendwie" eine Startelf im Kopf, aber "die verändert sich von Tag zu Tag immer. Es ist noch sehr offen." Am Mittwoch in Berlin (17 Uhr) können die Spieler noch einmal für sich Werbung machen.