Erkenntnisse aus HSC-Test: Mike Frantz übernimmt bei 96 gleich eine Führungsrolle

Das ist eine Erkenntnis nach der ersten 96-Woche, in der Kenan Kocak seiner Mannschaft gute Arbeit und Moral bescheinigt. Jedoch: „Natürlich haben wir noch offene Baustellen, und ich wäre froh, wenn wir die so schnell als möglich schließen können“, sagt der 38-Jährige, der den Profis nach dem Hitzekick zwei Tage Pause gegönnt hat.

Der Neue übernimmt gleich das Kommando in der Mittagshitze. Mike Frantz trifft beim 5:2-Sieg von Hannover 96 gegen den Stadtrivalen HSC und bekommt später die Kapitänsbinde. Nach fünf Ta­gen Training hat der 33-Jährige schon die Führungsrolle.

Eine Pause, in der die eine oder andere Personalie ge­klärt werden soll. Das Dauerthema zwischen den Pfosten könnte mit der Zieler-Verleihe nach Köln schnell ein Ende finden. Dafür lernte Neuzugang Kingsley Schindler am Morgen seine neuen Teamkollegen kennen und nahm dabei 96-Stürmer Marvin Ducksch gleich herzlich in den Arm.

Beide blicken auf ähnliche Biografien zurück. In Kiel er­leb­ten Ducksch und Schindler ihre bislang erfolgreichste Zeit und bekamen nach ihrem Wechsel in die Bundesliga – Ducksch nach Düsseldorf, Schindler nach Köln – kaum ein Bein auf die Erde. Nun wollen sie gemeinsam für 96 den Aufstieg klarmachen.