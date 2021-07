Kommentar: Wetten, das wird dann doch noch was mit Hannover 96?!

Wenn selbst ein Javi Martínez in Topform nicht geholfen hätte: Das lief bei 96 schief

Aber was bedeutet so ein Testspiel schon? Ein Kollege erinnert bei dem Thema gern an die Saison 2010/11. 96 quälte sich durch die Vorbereitung und als Bundesligist zu einem 1:1 gegen Zweitliga-Aufsteiger Osnabrück durch ein reingelogenes Tor von Moritz Stoppelkamp. Gegen Viertligist Elversberg flog 96 nach Elfmeterschießen aus dem Pokal.

Trainer Mirko Slomka stand auf der Kippe, schon vor dem ersten Sai­son­spiel gegen Frankfurt. 96 sei zum „Deppen der Nation“ abgestiegen, sagte Slomka, der bei den Wettanbietern Topkandidat für die erste Trainerentlassung wurde.

Und dann: Platz vier in der Bundesliga, Sevilla, Europa, Viertelfinale gegen Atlético Madrid und Slomka auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Das sagt nichts weiter aus, als dass die aktuelle Mannschaft aus den acht Gegentoren in den letzten beiden Testspielen lernen wird. Wetten, das wird dann doch noch was mit Hannover 96?!