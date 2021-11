96-Coach Zimmermann über Test gegen Egestorf: "Bleibt zäh, was wir machen"

Mit Ruhm hat sich 96 im Testspiel gegen den 1. FC Germania Egestorf/Langreder nicht bekleckert, nach 70 Minuten lag die Mannschaft von Jan Zimmermann sogar mit 1:2 zurück. Erst in der Schlussphase konnten die Roten das Blatt noch wenden und den Oberligisten, bei dem Kräfte sichtlich schwanden, mit 5:2 besiegen.

Das Fazit des 96-Trainers viel entsprechend zwiegespalten aus: "Es bleib anstrengend und zäh, was wir machen", benannte er das Offensichtliche und große Ganze. Dass es so hakt, hänge nicht unwesentlich davon ab, dass "wir natürlich die ein oder andere Chance vergeben und nicht mutig zu Ende gespielt haben. Das ist etwas, was uns begleitet. Wir hatten viele Großchancen, da musst du einfach mal Tore schießen."