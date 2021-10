Der 96-Test in Havelse: Gewinner sind nur die, die nicht mitgespielt haben

Der Trend war eher der Freund von Hannover 96, und das betonen Trainer Jan Zimmermann und Manager Marcus Mann zu Recht. Sieben Punkte in vier Spielen vor der Länderspielpause, davon drei ohne Gegentor. Diese Schlüsse darf man ziehen als 96, das so schwierig in die Saison gestartet war. Beim 1:0 in Havelse bremste 96 den Positivtrend aber deutlich aus. Trotz des Standardtores von Mike Frantz war dies ärgerlich für Zimmermann, der Ideen und neue Möglichkeiten testen wollte für das Schalke-Spiel am Freitag.

Die Startelf beim mutigen Drittligisten hätte auch gegen Schalke auflaufen können. Dagegen stellte der Letzte der 3. Liga eine Dreierkette auf, die ausschließlich aus Außenverteidigern bestand. 96 rasselte sogar gegen die B-Abwehr aus Havelse durch den Schalke-TÜV. „Wir haben Erkenntnisse gewonnen, was wir gegen Schalke mit Sicherheit nicht so machen können“, erklärte Zimmermann nachher deutlich.