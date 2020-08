Wiedersehen mit Walace? 96 plant (mit viel Aufwand) Test gegen Udinese Calcio

Walace im Trainingslager in Stegersbach – ein Jahr ist das erst her. Mit Mühe konnte der damalige Sportdirektor Jan Schlaudraff den in Hannover eher mäßig erfolgreichen Brasilianer später für 6 Millionen Euro verkaufen. Seitdem spielt Walace für Udinese Calcio und wurde erst nach der Corona-Pause Stammspieler. Am Samstag könnte es ein Wiedersehen mit Walace geben. 96 plant einen Test gegen Udine. Aber der Ablauf ist kompliziert... Coronavirus und Österreich-Spielplan machen einen Test zwischen 96 und Udine eigentlich unmöglich. Am Mittwoch spielt Hannover gegen den österreichischen Erstligisten TSV Hartberg (17 Uhr) – mit vorher getesteten Teams ist die Organisation vergleichsweise einfach. Aber mit den Norditalienern muss sich 96 auf halber Strecke irgendwo treffen.

Weil außerdem nicht zeitgleich mit dem österreichischen Pokal gespielt werden darf (ab 15 Uhr), müssen 96 und Udine einen frühen Anstoß und eine freie Spielstätte organisieren. Der SPORTBUZZER erfuhr, dass sich beide Teams mittags in Kärnten treffen wollen. Das von Stegersbach 250 Kilometer entfernte Villach wäre eine Möglichkeit. Hannover 96 zieht deshalb und wegen des ohnehin nicht bespielbaren Platzes in Stegersbach mutmaßlich Ende der Woche vorzeitig aus dem Falkensteiner-Hotel aus und in Kärnten für eine Nacht oder zwei Nächte ein. Viel Aufwand für ein Testspiel am Samstagmittag. Ein weiterer Punkt, der die Planung des Trainingslagers grundsätzlich infrage stellt.

Bilder von Hannover 96 im Trainingslager in Stegersbach (24. August) Bilder von Hannover 96 im Trainingslager in Stegersbach (24. August) ©