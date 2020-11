"Wird natürlich spielen": Not in der 96-Offensive ist Chance für Patrick Twumasi 

Im Test gegen Wolfsburg am Samstag muss Hannover 96 ohne die angeschlagenen Marvin Ducksch, Linton Maina und Hendrik Weydandt auskommen. Die Not in der Offensive wird zur Chance für Patrick Twumasi, sich zu präsentieren. "Er wird natürlich definitiv spielen", sagt Coach Kenan Kocak. Vielleicht sogar über 90 Minuten.