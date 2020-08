XXL-Test gegen Uerdingen: Hannover 96 ohne Prib und Felipe, aber mit Spiel-DNA?

Edgar Prib und Felipe sind am Freitag nicht beim Test gegen den KFC Uerdingen (13 Uhr) mit an Bord. Beide Spieler sollen Hannover 96 verlassen. Prib hat Trainer Kenan Kocak gebeten, am Tag des Testspiels individuell trainieren zu dürfen. Felipe wird sich dem anschließen. Beide sollen am Sonntag auch nicht mit ins Trainingslager reisen. Prib hat ein Angebot von 1860 München vorliegen.

Ein besonderes Spiel ist es sicherlich für Neuzugang Franck Evina, der in der vergangenen Saison als Leihgabe des FC Bayern für die Krefelder auflief.