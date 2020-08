Testspiel-Wirrwarr bei 96: Hartberg statt Arsenal, kein Wiedersehen mit Walace

Kocak wollte vor allem am Samstag einen starken Testgegner sehen. Der geplante Hit gegen Udinese Calcio kommt nicht zustande – die Mannschaft mit Ex-96-Spieler Walace hat im italienischen Zweitligisten LR Vicenza einen anderen Testgegner gefunden. Es soll weitere potenzielle Gegner für das Spiel geben, das Kocak unbedingt zum Ende das Trainingslagers geplant haben wollte. „Es laufen die Gespräche, aber ich habe nichts Neues gehört“, sagt der Trainer. Ihm ist anzusehen, dass er nicht einverstanden ist mit der Planung der Vorbereitung.

Aber wie wichtig ist der Test für 96-Trainer Kenan Kocak? „Jetzt nicht so, wir haben uns auf die Trainingseinheiten konzentriert. Das Spiel nehmen wir mehr als Belastungssteuerung mit. Schauen wir mal.“

Der Mittwoch ist erster Testtag im Trainingslager. Ein Tag, auf den sich normalerweise jeder Trainer freut. Hannover 96 spielt in Bad Waltersdorf gegen den österreichischen Erstligisten TSV Hartberg. 200 Fans dürfen zuschauen im Thermenstadion. Etwa 20 Fans aus Hannover, die am Dienstag beim Training schon feierten, freuen sich darauf.

Rasengate in Stegersbach: Haben Raben 96 den Platz kaputtgemacht?

Der Arsenal-Test soll geplatzt sein, weil die englische Regierung eine Reisewarnung für Österreich aussprach. Liverpool reiste mit Trainer Jürgen Klopp zwar nach Saalfelden, aber Arsenal nicht nach Bad Waltersdorf. In diesen Zeiten, durchaus von mehreren Faktoren fremdbestimmt, habe Sportdirektor Gerhard Zuber gelernt, „lösungsorientiert zu arbeiten, und zwar extremer als zuvor“.

Für Donnerstag soll ursprünglich mal ein Testknaller verabredet worden sein. Hannover 96 gegen Arsenal London in Bad Waltersdorf. Wow. Dann wären gewiss auch mehr Zuschauer gekommen. Aber nun wird es Hartberg, nicht London.

Angeblich soll Hartberg – obwohl Europa-League-Teilnehmer – gar nicht als Testgegner vorgesehen gewesen sein. Gespielt wird am Mittwoch trotzdem. Kocak: „Ich weiß jetzt schon, dass wir nicht die richtige Frische haben werden.“

Bilder von Hannover 96 im Trainingslager in Österreich (25. August) ©

Bilder von Hannover 96 im Trainingslager in Österreich (25. August)

Wertvollster Hartberg-Spieler ist „Zehner“ Rajko Rep aus Slowenien – laut transfermarkt.de 800 000 Euro teuer. Bei Arsenal stürmt der frühere Dortmund-Stürmer Patrick-Emerick Aubameyang – mit einem theoretischen Wert von 56 Millionen Euro.

Schindler dürfte zur Verfügung stehen

Ob nun Österreich oder England – der Test kommt Kocak zu früh. Das Testspiel-Wirrwarr kommt zu Transferstau und Rasenkrach in Stegersbach dazu. Ein Umzug in ein anderes Hotel, um örtlich näher an einem Testgegner dran zu sein, soll vom Tisch sein. Zuber hat genügend damit zu tun, Gegner, Termin und Transfers zu koordinieren.

Der Testspiel-Verschiebebahnhof ist ärgerlich. Aber es trifft 96 nicht so schlimm wie das Corona-infizierte Bochum oder andere Klubs, die Testspiele komplett absagen mussten. Personell stehen Kocak 19 Spieler zur Verfügung, wenn Kingsley Schindler fit ist. Schindler hatte Probleme am Sprunggelenk. Der neue Flügelmann „sollte aber normalerweise mitmachen können“, sagt Kocak. Immerhin eine gute Nachricht.