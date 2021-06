Auftakt gegen St. Pauli: Das sind die Testspiele von 96 in der Saisonvorbereitung

Schon in zwei Wochen geht es wieder zur Sache, dann empfängt 96 den FC St. Pauli zum ersten Testspiel der Vorbereitung auf die neue Saison. Anstoß in Hannover - der genaue Spielort steht noch nicht fest - wird um 15 Uhr. Es folgen Spiele gegen Viktoria Berlin, Paderborn sowie in Bielefeld.