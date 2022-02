Sturmspitze ohne Torgefahr: Spielt Teuchert bei 96 auf der falschen Position?

Es passt gerade gar nichts bei 96 – mal wieder. Auch in dieser Saison wechseln sich Höhen und Tiefen ab. Eben noch im siebten Pokalhimmel nach dem 3:0 ge­gen Gladbach, danach gleich wieder mit zwei Bauchlandungen. Schon das 0:0 gegen Dresden war enttäuschend, das 1:3 in Heidenheim noch mal mehr. Der wichtigere Wettbewerb bleibt aber nun mal die 2. Liga – und da steht ein Fakt für die Misere: Mit nur 16 Toren in 21 Spielen ist 96 Tabellenletzter in dieser Kategorie. Das muss sich än­dern – aber wie? Anzeige Sicherlich nicht dadurch, dass Trainer Christoph Da­brows­ki und Sportchef Marcus Mann weiter Woche für Woche ihr Mantra herunterbeten: „Der Knoten wird schon platzen.“

Gefragt ist in erster Linie der 96-Trainer, er stellt die Mannschaft auf. Dabrowski muss dabei aufpassen, nicht die Fehler zu wiederholen, die seinen Vorgänger Jan Zimmermann den Job gekostet haben: Spieler auf den falschen Positionen aufzustellen – dafür taugt Cedric Teuchert als mögliches Beispiel.

Bei seinem dritten Zweitliga-Einsatz in Heidenheim bot ihn Da­brows­ki als Sturmspitze auf. Für Torgefahr sorgte er nicht. Nach der Halbzeit war seine Arbeit nicht mehr gefragt. Cedric Teuchert "nicht die klassische Neun" Teuchert werde nicht lange brauchen, um sich einzugewöhnen, glaubte Da­brows­ki nach der Verpflichtung im Januar. Tatsächlich traf Teuchert gleich im Testspiel ge­gen Werder, danach aber in vier Pflichtspielen noch gar nicht. Vielmehr hat sich Manns Einschätzung bestätigt, Teuchert sei „nicht die klassische Neun“. Mit ihm solle das Of­fen­siv­spiel aber variabler werden, „wir gewinnen Torgefahr dazu“. Um das bereits zu erkennen, muss man schon eine Spezialbrille tragen. Teuchert scheint als hängende, zweite Spitze oder auf au­ßen besser aufgehoben. Als robuste Sturmspitzen, also klassische Neuner, hat Da­brows­ki zwei Spieler zur Auswahl, die sich beide auch noch nicht für die Ruhmeshalle empfohlen haben. Lukas Hinterseer er­ziel­te bei zehn Einsätzen noch kein Tor, Hendrik Weydandt bei 19 Einsätzen auch nur ein Törchen. Einem von beiden wird Dabrowski aber vertrauen müssen, wenn er mehr Körperlichkeit und mehr Wucht gegen beinharte Verteidiger auf den Platz be­kom­men will. Und wenn auch nur, um die Mitspieler besser in Position zu bringen. Weydandt vor Hinterseer Hinterseer hat letztmals vor zwei Monaten beim Sieg in Ingolstadt mitgespielt. Er steckte eine Corona-Infektion nicht so schnell weg, saß zu­letzt in Heidenheim aber zu­min­dest mal wieder auf der Bank. „Das war ein Schritt in die richtige Richtung“, sagt Da­brows­ki. Weydandt habe aber zuletzt gut gespielt „und hat deshalb die Nase vorn vor Lukas, der das erste Mal wieder dabei war“. Weydandt kam in der zweiten Halbzeit in Heidenheim ins Spiel.

