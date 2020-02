Ex-96-Profi Bradric über Hannover: "Vielleicht komme ich irgendwann zurück"

Das Nordduell zwischen Hannover 96 und dem Hamburger SV hat auch in Liga zwei seine Strahlkraft keineswegs verloren, es war fast ein Branchentreffen im proppenvollen VIP-Bereich.

Da hatte Weltstar und Weltmeister Per Mertesacker (35) seine ganze Familie und zwei Dutzend Freunde dabei. Seine Stiftung, die von Bruder Timo (32) geleitet wird, hielt beim ausverkauften Spiel ihre Jahreshauptversammlung ab. Timo Mertesacker verkündete stolz, dass „wir 100 sozial benachteiligte Kinder in den sozialen Brennpunkten Mühlenberg, Roderbruch und Garbsen Auf der Horst zehn Jahre lang von der Grundschule an finanziell unterstützen und fördern“.

Bradric über Hannover: "Ich hätte nie weggehen dürfen"

Außerdem traf Premierengast und Ex-Werder-Spieler Torsten Frings (43, „als Zuschauer war ich noch nie in Hannover“) auf den ehemaligen Hannover-Star Thomas Brdaric (45), der seiner 96-Zeit irgendwie nachtrauert: „Ich hätte hier nie weggehen dürfen. Vielleicht komme ich irgendwann zurück. Hannover ist was Besonderes für mich.“

Der frühere Mittelstürmer Brdaric war in der Saison 2003/04 von Bayer Leverkusen an 96 ausgeliehen gewesen; über den Umweg VfL Wolfsburg wechselte er 2005 fest zu den "Roten". 2008 beendete er dort seine aktive Karriere. Insgesamt gelangen ihm in 76 Spielen 31 Tore für Hannover.