Erst aussortiert, dann 96-Held: Als Thomas Brdaric die Wölfe im Alleingang abschoss

15. September 2006, ein Freitagabend in Wolfsburg. Hannover 96 kommt als Tabellenletzter. Drei Spiele, drei Niederlagen, zuletzt die 0:3-Heimblamage gegen Aufsteiger Aachen. Trainer Peter Neururer kostet das den Job. Der Neue ist ein alter Bekannter: Dieter Hecking macht’s – er wird aus Aachen freigekauft. Bobic kommentiert die Rückkehr seines Nachfolgers Natürlich lässt sich Hecking gleich was Neues einfallen. Er stellt Thomas Brdaric, von Neururer aussortiert, in die Startelf. Und weil ja Geschichten von neuen Trainern meist besonders enden, erzielt Brdaric beim 2:1-Sieg an diesem Freitag beide Tore gegen seinen Ex-Klub Wolfsburg. Erst trifft er nach einem Abwehrfehler des VfL mit einem schönen Schuss aus der Drehung, später aus kurzer Distanz nach einer Hereingabe von Jiri Stajner. Ex-Nationalstürmer Fredi Bobic, damals Kolumnist bei der Neuen Presse, kommentiert das so: „Was so ein Trainerwechsel bei den Spielern bewirken kann, hat man wunderbar am Fall von Thomas Brdaric gesehen. Diejenigen, die beim alten Trainer nicht auf der Liste standen, sind von einer Last befreit und bekommen einen Push. Für Thomas war das in Wolfsburg das Nonplusultra.“ Und Hecking sagt: „Thomas kann pro Saison zehn bis 15 Tore machen. So viele Spieler findet man davon nicht in der Liga.“

Am Ende stehen tatsächlich zehn Treffer in der Brdaric-Bilanz, in der Saison davor hatte er zwölfmal für Wolfsburg getroffen, davor zwölfmal für 96. Brdaric erinnert sich: „Dieses Auswärtsspiel in Wolfsburg war schon ein starker emotionaler Punkt in meiner Karriere.“ Einmal Hannover - Wolfsburg und zurück Zur Saison 2003/04 war Brdaric als Leihgabe aus Leverkusen nach Hannover gekommen – als Dreingabe zu Rückkehrer Jan Simak. Nach Bobic, der in der Saison davor mit 14 Treffern zum Klassenerhalt geschossen hatte, wurde Brdaric der zweite Torjäger, den 96 aufpäppelte. Hannovers Boss Martin Kind damals: „Brdaric hatten wir nie auf der Agenda, für diesen Transfer wurden wir doch müde belächelt.“ Entgegen allen Erwartungen schlug der Stürmer groß ein, schoss zwölf Tore, feierte ein Comeback im Nationalteam – und war plötzlich begehrt. Er ging nach Wolfsburg. „Es lag nicht an mir, dass ich 96 verlassen habe, es war ja eine schöne Zeit“, sagt Brdaric rückblickend. Aber: „Das Angebot von 96 war damals weit von dem entfernt, was andere Vereine aufgerufen haben. Ich war Nationalspieler. In meinem Höhenflug ein schlechtes Angebot zu bekommen, das fand ich nicht in Ordnung.“

Also traf er auch in der nächsten Saison zweistellig, diesmal allerdings für Wolfsburg – kehrte dann aber wieder zurück nach Hannover. Warum? „Als ich während des Confed-Cups 2005 in einem Interview gefragt wurde, ob ich mir vorstellen können, wieder für 96 zu spielen, da habe ich Ja gesagt. Und da war ich bei den Fans in Wolfsburg unten durch.“ Für 1,8 Millionen Euro kaufte Hannover den verlorenen Torjäger zurück. "Als Spieler ist alles emotional, ein Privileg" „Die hätte man sich sparen können, wenn man mir ein Jahr vorher einen besseren Vertrag gegeben hätte“, sagt Brdaric heute. „Als ich dann zurück war, war es ein Gefühl, als ob ich nie weg war.“ Brdaric spielte unter Hecking noch mal groß auf. Dann aber bekam er Probleme mit seinem Knie und kam im Jahr darauf nur elfmal (fünf Tore) zum Einsatz. Schließlich musste er sich mehreren Operationen unterziehen und fiel so in der Saison 2007/08 komplett aus. Im Juli 2008 beendete er seine Karriere. Bei 96 erlebte Brdaric die Trainer Ralf Rangnick, Ewald Lienen, Neururer und Hecking. Er ist dankbar für seine Karriere. „Als Spieler ist alles emotional, ein Privileg. Das weißt du erst richtig zu schätzen, wenn du nicht mehr spielst, wenn du raus bis aus diesem Circuit.“

