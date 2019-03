96-Meinung: Thomas Doll konnte seine Angriffslust nicht auf die Spieler übertragen 

Soll nur keiner sagen, Thomas Doll wäre nicht mit Herz und Seele bei seiner Rettungsmission – und jetzt auch noch mit Schnauze. Sähe die sportliche Lage nicht so traurig und die Perspektive nicht so deprimierend aus, könnte man den Auftritt des 96-Trainers in Augsburg ja sogar amüsant finden.

Doll legt sich mit Gräfe an

„Gockelig“ nannte Doll den Schiedsrichter Manuel Gräfe, dem als Konter im Bauch des Augsburger-Puppenkisten-Stadions nichts Besseres einfiel, als Doll „arrogant“ zu nennen – was eine klarere Fehleinschätzung war als sein umstrittener Freistoßpfiff vor dem 1:2.

„Vulgär“ hätte Gräfe eher sagen müssen, das heißt laut Wörterbuch „unflätig, derb und gewöhnlich, ordinär oder auch unkultiviert“. Auf jeden Fall kann man Doll, dem egal war, dass er seinen Ausbruch vor laufenden Kameras hatte, nicht vorwerfen, sich undeutlich auszudrücken oder politisch korrekt drumrumzureden – er wollte schlicht vom Schiri nicht „vollgelabert“ werden, auch auf „Quasseln“ hatte er keinen Bock.