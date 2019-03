Hannover 96: Thomas Doll befördert die Talente Gloster, Klar, Soto und Tarnat

Thomas Doll stellte am Dienstagnachmittag klar, dass kein Spieler von Hannover 96 zur U23 geschickt wird. Zum Hintergrund: Bobby Wood galt zwischenzeitlich als möglicher Streichkandidat. Allerdings verneinten sowohl Horst Heldt als auch Doll das deutlich im Interview auf hannover96.de. "Bei uns wird keiner abgeschoben", betonte der Trainer. Manager Heldt schlug in dieselbe Kerbe: "Das hilft uns nicht (...), wir werden uns jetzt nicht zu Alibi-Maßnahmen verleiten (...) lassen."

Gloster, Soto, Klar und Tarnat dabei

Neben der Ablösung von Waldemar Anton als Kapitän gibt es dennoch noch Neuigkeiten zu verkünden. Aufgrund der vielen Verletzungen habe man sich dazu veranlasst gesehen, den Kader mit Nachwuchskräften aufzustocken. Neben Chris Gloster, der ohnehin schon als Ersatz für den verletzten Matthias Ostrzolek eingeplant war, werden am Mittwoch auch Sebastian Soto, Julian Klar und Niklas Tarnat mit den Profis trainieren.

Beide Einheiten am Mittwoch finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Doll will "gezielt an einigen Dingen im taktischen Bereich arbeiten".