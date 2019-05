Sagt Thomas Doll schon mal Tschüs? "Wollte mich bedanken für die Zusammenarbeit" 

Am Ende hat Thomas Doll sein 96-Team doch noch stark gemacht, für die Wunderrettung und den Klassenerhalt hat es trotzdem nicht gereicht. In den vergangenen vier Spielen gab es zwei Siege und ein Remis. Dennoch deutet einiges auf einen Neuanfang in der 2. Liga ohne Doll hin – bei der Pressekonferenz vorm letzten Spieltag (morgen, 15.30 Uhr) in Düsseldorf sagte der Trainer schon mal Tschüs.

Dolls Vertrag gilt auch für die zweite Liga

Als alle Fragen gestellt waren, lehnte sich Doll noch einmal runter zum Mikrofon. „Ich wollte mich noch mal bedanken bei allen für die Zusammenarbeit. Ich hätte mir das natürlich auch anders vorgestellt, dass das ein anderes Ende hat.“ Das klang nach mehr als ein paar Worten zum Abschluss der letzten offiziellen Presserunde in Hannover – auch wenn Doll einen Vertrag für die kommende Saison hat, der für die 2. Liga gilt.

„Es gibt viele, viele Fragezeichen. Alle beschäftigen sich mit dem, was kommt.“ Das gilt für Spieler, den Posten des Sportchefs und auch für Doll. Gut möglich, dass dessen Zeit bei 96 nach dem Düsseldorf-Spiel schon wieder vorbei ist. Der 53-Jährige, der Ende Januar André Breitenreiter auf dem Trainerposten beerbte, hat das große Ziel Klassenerhalt nicht gepackt. Auch wenn Doll daran natürlich nicht allein die Schuld trägt.