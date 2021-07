Doch keine Erhöhung um 50 Prozent: Hannover 96 korrigiert Ticketpreise

Ticket-Wirrwarr bei Hannover 96: Am Mittwoch hatte der Zweitligist seinen Vorverkauf für das erste Heimspiel gegen Hansa Rostock angekündigt - und in diesem Zuge eine Erhöhung der Kartenpreise bekanntgegeben. Die fiel teilweise happig aus, im Westoberrang wurden die Tickets um 50 Prozent teurer.

Anzeige

Ein Fehler, wie sich herausstellte. Das gestand Profiboss Martin Kind am Donnerstag beim NP-Anstoß. „Als ich am Morgen mit der NP begonnen habe und lese ‚Ticketpreise um 50 Prozent erhöht‘, war meine Stimmung direkt schlecht", verriet er. "Das ist nur in einer Position – W10, 11, 18, 19 – aber: Wir können uns nur entschuldigen, in der einen Position haben wir uns geirrt. Wir werden das korrigieren.“