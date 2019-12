Walbrecht, Gudra und Stehle: Bekommen die 96-Talente eine Chance bei den Profis? 

Tim Walbrecht ist halb so alt wie Christian Schulz (36). Tatsächlich könnte „Schulle“ sein Vater sein. So fördert der Ex-96-Kapitän auch den jungen „Timmi“. Er empfiehlt 96 sogar, ihn am Samstag gegen Erzgebirge Aue zu bringen. „Er ist ein sehr talentierter Spieler“, sagt Schulz.

Profiverträge für die 96-Talente?

„Er hat das in der U23 gut gemacht, warum nicht? Die Jungen sollen eine Chance bekommen.“ Vorerst bekommen sie die Chance nur im Training. Stürmer Mick Gudra (18) war am Dienstag dabei, demnächst kommt Simon Stehle (18). Mit den Talenten redet Sportdirektor Jan Schlaudraff in diesen Tagen auch über Profiverträge.