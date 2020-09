Hannover 96: Tim Walbrecht unterschreibt Profivertrag und wird in die 3. Liga verliehen

Die Vorbereitung machte Tim Walbrecht bei den Profis mit, jetzt hat er auch einen Profi-Vertrag. Der 19-Jährige hat bei den Roten bis 2023 unterschrieben. "Auf diesen Moment habe ich lange hingearbeitet, da geht natürlich ein Traum in Erfüllung: mein erster Profivertrag - und das hier in Hannover, in meiner Heimat", sagte Walbrecht.