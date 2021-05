Angebote aus der Bundesliga: 96-Verteidiger Timo Hübers vor dem Abschied

Timo Hübers ist verletzt, mal wieder, diesmal sind es die Adduktoren. Auf St. Pauli war er am Sonntag nicht dabei. Zum Saisonabschluss am kommenden Sonntag gegen Nürnberg könne er aber noch mal mitwirken, heißt es. Das könnte dann auch zugleich das letzte Spiel von Hübers für 96 werden. Es sieht nach Abschied aus, weil Hübers aufsteigen will.

Timo Hübers wurde am 20. Juli 1996 in Hildesheim geboren. Bei Hildesia Diekholzen lernte der 1,90 Meter große Innenverteidiger das Fußballspielen. ©

Köln und Bielefeld dran?

Den Grund kennen sie bei 96 auch: Hübers hat zwei Erstligaangebote vorliegen. Beide aber wohl von Klubs, die gegen den Abstieg kämpfen. Hübers will demnach abwarten, ob die Vereine in der Bundesliga bleiben oder absteigen.

Ein Verein, der Hübers verpflichten will, ist Köln. Die Chance auf den Klassenerhalt ist allerdings durch das 0:0 in Berlin am Samstag gesunken. Der FC geht als Vorletzter in das letzte Heimspiel gegen Schalke.

96 hat das Angebot zurückgezogen

Hübers war bereits 2015 für ein Jahr aus der U19 von 96 zur zweiten Kölner Mannschaft gewechselt – das einzige Mal, dass er 96 untreu geworden ist. 2008 war er aus Diekholzen (bei Hildesheim) zu 96 gekommen. Nach zwölf Jahren in Hannover scheint nun Schluss zu sein. Der zweite Interessent soll Bielefeld sein.

96 hat das Angebot jedenfalls zurückgezogen. „Hübers ist frei von der Abmachung, wir aber auch“, bestätigt Kind. „Das ist ein normaler Vorgang. Wir haben auch Alternativen, um die wir uns jetzt verstärkt bemühen werden.“