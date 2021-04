Ohne Hübers nichts los: 96 verliert ohne den Top-Verteidiger fast immer

Am 21. Februar bei der 2:3-Niederlage in Düsseldorf war Timo Hübers das bisher letzte Mal auf dem Feld. Eine Muskelverletzung setzt den 96-Verteidiger weiter außer Gefecht. Die Statistik zeigt: Ohne Hübers sind die Roten meistens ganz übel dran.

Insgesamt fehlte Hübers in dieser Saison elfmal verletzungsbedingt. Nur einmal - am 5. Dezember beim Hamburger SV (1:0) - konnte das Team um Trainer Kenan Kocak ohne seinen wichtigen Abwehrspieler gewinnen. Viermal holte 96 ein Remis, sechsmal setzte es eine Niederlage. Der Ohne-Hübers-Schnitt liegt also bei 0,6 Punkten pro Spiel. Katastrophal!