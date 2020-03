96-Verteidiger Timo Hübers wird immer besser: "Das hätte ich mir nicht erträumt"

Gerne hätte sich Timo Hübers noch länger spontan feiern lassen. Mit den 96-Fans feierte er beim „Brazil“-Gesang. Das erste Interview musste er dann abbrechen – der Dopingkontrolleur war nervös geworden. Kein Wunder, bei der Top-Leistung des Vertedigers.

Mit seinem Kopfballtor zum 1:0 hatte Hübers eine ganz neue Tür in seiner Karriere geöffnet. Es war sein erster Treffer als Profi. Er habe vorher „lange genug Zeit gehabt, mir in der Reha einen Plan zu schmieden“, sagte er und lachte. „Aber dass es so gut läuft, das hätte ich mir auch nicht erträumt.“ Die Feier wurde auf die Busfahrt verschoben, die bis nach Mitternacht dauerte. Ansonsten läuft es ja perfekt bei dem 23 Jahre alten Lindener Jungen.