"Mehr als nur Resthoffnung": Kann 96 Innenverteidiger Timo Hübers doch halten?

Die Hoffnung ist da, dass Timo Hübers der zuletzt arg wackeligen Viererkette schon im nächsten Spiel (Freitag, 18.30 Uhr, gegen Darmstadt) wieder zu mehr Stabilität verhelfen kann. Der beste Innenverteidiger der Roten trainierte in der vergangenen Woche schon wieder voll mit, nachdem er etwa neun Wochen wegen einer Oberschenkverletzung gefehlt hatte.

Aber nicht nur kurzfristig baut man bei Hannover 96 auf den gebürtigen Hildesheimer. 96-Boss Martin Kind hat "mehr als nur eine Resthoffnung", dass der 24-Jährige, der sich zu einem Führungsspieler entwickelt hat, bleibt - obwohl sein Vertrag ausläuft. Was es kompliziert macht: Der Klub sparen muss, doch Hübers will seine beeindruckende Entwicklung verständlicherweise nicht nur in Worten, sondern auch in Zahlen wertgeschätzt wissen.