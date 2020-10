"Sind in Vorgesprächen": 96 will Verträge mit Haraguchi und Hübers verlängern

Mal ein paar Tage zum Durchatmen, das gefällt nicht nur den Spielern von Hannover 96, die erst am Montag wieder zur Arbeit antreten müssen. Von Freitag bis Sonntag frei, ein langes entspannendes Wochenende ohne Fußball, das gibt’s in der Saison selten, auch für Kenan Kocak und Gerhard Zuber nicht. Trainer und Sportchef haben ja auch erst vor einer Woche die Kaderplanung beendet. Das Transferfenster ist jetzt bis zum Januar geschlossen. Mit Simon Falette schlüpfte am letzten Tag noch ein Innenverteidiger in die Mannschaft. Doch mit den Transfers ist die Arbeit nicht abgeschlossen. Dringliche Aufgabe ist jetzt vielmehr, zu verhindern, dass Spieler ablösefrei den Verein verlassen, die unbedingt gehalten werden sollen – das betrifft Timo Hübers und Genki Haraguchi. Ihre Verträge laufen im Juni nächsten Jahres aus. Zwei Säulen des Teams drohen damit wegzubrechen.

Doch 96 will das verhindern. „Wir haben ja gesagt, dass wir das mit Hübers und Haraguchi sehr zügig angehen wollen, wenn die Transferphase abgeschlossen ist“, erklärt 96-Chef Martin Kind. „Wir sind mit beiden Spielern auch schon in Vorgesprächen.“ Positive Signale der Spieler Kind stellt auch die 96-Position klar: „Wir wollen Hübers und Haraguchi halten und mit ihnen verlängern.“ Und noch besser: „Wir haben deutliche Signale bekommen, dass beide auch bleiben wollen“, sagt Kind. Das heißt aber nicht, dass sie bereits einig wären. Gehaltsverhandlungen stehen noch aus – und die gestalten sich schwierig in Corona-und-kein-Ende-Zeiten. Weiter mit Haraguchi und Hübers – das wären aber wichtige Zeichen für die 96-Zukunft. „Hübers hat wieder super gegen Braunschweig gespielt“, lobt der 96-Geschäftsführer. „Da hat man gesehen, welche Ausstrahlung und Bedeutung er hat.“ Seit dieser Saison regiert er auch im Mannschaftsrat mit. „Es ist eine Bestätigung für das, was ich leisten konnte – auf dem Platz und daneben“, sagte der 24-Jährige im Interview mit dem SPORTBUZZER. 96 sieht Hübers als potenziellen Erstligaspieler Hübers hat sich bereits in der Bundesliga bewiesen, in fünf Spielen, unter anderem mit einer starken Leistung gegen Bayerns Topstürmer Robert Lewandowski. Die sportliche Einschätzung ist bei 96 auch so – Hübers ist ein potenzieller Erstligaspieler. Er hatte allerdings das Pech, zwei Kreuzbandrisse durchlitten zu haben. Hübers kommt aus der Nähe von Hildesheim, wechselte schon als 13-Jähriger zu 96, ging nur 2015 für ein Jahr zum 1. FC Köln. Mittlerweile ist er seit zehn Jahren im Verein, und damit eine der wenigen Identifikationsfiguren. Nicht zufällig brachte 96 vor dem Derby ein Gespräch mit Hübers und Hendrik Weydandt unter die Leute. Nebenbei studiert er wie Weydandt Wirtschaftswissenschaft. Den Bachelor haben beide in der Tasche. Hübers bastelt noch am Master.

