Timo Hübers über seine 96-Zukunft: "Angebote anderer Vereine gab's noch nicht"

Ein besonderes Jahr in jeglicher Hinsicht. Sportlich, privat und was 96 und Fans angeht. Anfang des Jahres war ich froh, endlich nach meiner Verletzung wieder spielen zu können. Dann hat uns Corona eingeholt.

Ich hatte kürzlich Besuch aus der Nähe von Köln, die Freunde kannten das nur vom FC, dass die Vereinsfarben überall in der Stadt präsent sind. Das ist in Hannover aber genauso. Die Leute tragen 96-Masken und haben 96-Sticker am Auto. Jedem 96-Spieler ist bewusst, dass das hier anders ist als beim Großteil der Zweitligisten und man sich auch im Vergleich mit einigen Erstligisten in Sachen Strahlkraft nicht verstecken muss.

Ich bringe gern Steine ins Rollen und übernehme Verantwortung, damit es in gute Bahnen läuft. Ich komme aus der Region, mir liegt der Verein sehr am Herzen. Dabei ist es neben der sportlichen auch meine Aufgabe, den Jungs bewusst zu machen, dass es eine besondere Sache ist, bei 96 spielen zu dürfen.

Der Impfstoff ist eine kleine Hoffnung, aber es bleibt besorgniserregend und macht auch ein bisschen Angst. Bei meiner Infektion war das Virus noch nicht so erforscht. Da war mehr Ungewissheit als Angst, was auf mich zukommt, weil ich auch einer der ersten überhaupt war in Deutschland. Ich wünsche mir aber sehnlichst, dass wir bald wieder vor Fans spielen können.

Timo Hübers wurde am 20. Juli 1996 in Hildesheim geboren. Bei Hildesia Diekholzen lernte der 1,90 Meter große Innenverteidiger das Fußballspielen. ©

.. die Kapitänsrolle - und die Frage an Dominik Kaiser, ob er ihm die Binde überlassen will:

Vielleicht muss ich ihn in einer ruhigen Minuten mal darum bitten (lacht). Nein, im Ernst: Der Dome hat ganz andere Höhen und Tiefen in seiner Karriere erlebt. Ich freue mich, wenn ich als Kapitän für meinen Heimatverein auflaufen darf, aber bin mir auch meiner Rolle bewusst, dass da Jungs vor mir dran sind, die deutlich mehr Erfahrung damit haben.

… den im Sommer auslaufenden Vertrag:

Über den Vertrag habe ich mir noch nicht so riesig viele Gedanken gemacht. Es gab bereits Gespräche. Ich würde mich freuen, wenn der Verein auf mich zukommt und ein Angebot vorlegt.

… etwaige Enttäuschung, dass noch kein 96-Angebot vorliegt:

Jeder weiß, dass es für mich etwas Besonderes ist, in Hannover zu spielen. Aber alle Klubs sind in Coronazeiten vorsichtiger. Ich versuche so zu spielen, dass Hannover gar nicht anders kann, als mir ein Angebot vorzulegen. Angebote anderer Vereine gab’s aber auch noch nicht.

… öffentliches Säbelrasseln und Unruhe zwischen den Verantwortlichen des Klubs:

Jeder der 96 intensiver verfolgt, kriegt mit, was so geschrieben wird. Man weiß aber auch, wenn man bei einem größeren Verein unterschreibt, dass Sachen an die große Glocke gehängt werden, die in kleineren Vereinen geringeres mediales Interesse bekommen. Das ist ja nichts Neues. Dem ist man sich bewusst, wenn man bei einem Klub wie 96 spielt. Man versucht, das auszublenden. So mache ich das zumindest. Das können wir ja auch nicht beeinflussen.