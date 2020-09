96-Innenverteidiger Timo Hübers über Pokalgegner Würzburg: "Nicht das einfachste Los"

Anzeige

Ihr Ziel im Pokalwettbewerb? Weiterkommen. Nächste Runde. Es ist nicht das einfachste Los. Aber das ist nur auf den ersten Blick blöd. Das hat auch wieder einen Vorteil.

Welchen? Wenn wir mit einem Sieg da rausgehen, kann es mehr erzeugen, als wenn man gegen einen Fünftligisten gewonnen hätte. Wir könnten mit einer Euphorie und einer anderen Eigendynamik in die Saison starten. Pokal und Hannover 96, das war in den letzten Jahren ja auch nicht so die große Erfolgsstory.

Hier gibt es den ersten Teil des Interviews "Aufgabe, die ich gerne annehme": Timo Hübers ist der neue Chef in der 96-Abwehr

Den Fans sind vor allem zwei Erfolge wichtig ... Das ist mir sehr bewusst. Ich war bei den Derbys in der Aufstiegssaison dabei und bei den Derbys in der 1. Liga auch. Ich weiß, was es bedeutet. Sehr schade ist, dass das Derby schon am dritten Spieltag mit sehr wenigen Zuschauern sein wird. Aber wir haben im Trainingslager von den Fans zu hören bekommen, welche Bedeutung sie diesem Spiel zuordnen.

Wichtiger als das Abschneiden in der Meisterschaft? Na gut, mit sechs Punkten absteigen sollten wir auch nicht.

Was wäre eine gute Saison für Sie? Zwei Derbysiege. Und ich kann mich sehr damit anfreunden, ein gewichtiges Wörtchen im Kampf um die oberen Plätze mitzureden. Es wird wichtig sein, dass wir gut aus den Startlöchern kommen und im Herbst nicht vor derselben Situation stehen wie im letzten Jahr. Es geht sofort los. Das muss jedem bewusst sein. Wir sollten da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Auch wenn wir viele neue Spieler dabei haben.

Sie waren der erste Profi, der positiv auf Corona getestet wurde. Sind Sie als immun eingestuft? Leider nicht. Ich muss leider hier wie die anderen auch alle paar Tage um 8 Uhr morgens schön zum Coronatest antanzen. Meine Information ist, dass je nach Verlauf die Zahl der Antikörper nach einigen Monaten wieder zurückgehen kann. Also werde ich getestet.