Timo Hübers über den 96-Aufstieg: "Haben noch keine zwei Spiele am Stück gewonnen"

Das ist nichts, womit ich mich jetzt beschäftige. Jeder, der die 2. Liga kennt, weiß, dass es schnell nach unten und nach oben gehen kann. Mit einigen Siegen in Serie ist vieles möglich. Aber da muss man erstmal hinkommen. Wir haben noch keine zwei Spiele am Stück gewonnen, das wäre erstmal der nächste Schritt, um dann mal vielleicht doch noch mal oben anklopfen zu können. Aber dafür muss man gewinnen.

… den Januar mit sechs Spielen:

Der Monat ist auf jeden Fall richtungsweisend. In der Tabelle ist alles dicht an dicht, mit sechs Spielen in einem Monat kann das Pendel in die eine oder andere Richtung ausschlagen. Wir versuchen natürlich, es nach oben ausschlagen zu lassen.

… sein Master-Studium in Wirtschaftswissenschaften und seine Kommilitonen:

Man muss sich nach verlorenen Auswärtsspielen schon den einen oder anderen Spruch gefallen lassen nach dem Motto: ‚Na, wieder umsonst durch die Republik gereist.’ Das Studium läuft weiter online, im Februar stehen auch wieder Klausuren an.

… mögliche Träume von der Nationalelf bei Löws Innenverteidiger-Not:

Den Schritt finde ich doch arg weit. Mein Ziel ist es, irgendwann mal wieder in der ersten Liga zu spielen. Hummels und Boateng sind nicht mehr bei Jogi dabei, aber wenn das der Anspruch ist, dann bin ich davon noch entfernt. Auch wenn’s manchmal schneller geht als man denkt. Aber da müsste schon alles passen in den nächsten Jahren.

… wie schnell er das Ziel 1. Liga erreichen will:

Das muss nicht in ein oder zwei Jahren sein. Ich muss nicht auf Teufel komm' raus die nächste Chance ergreifen.