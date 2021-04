Kapitänsbinde für Hübers: Kann 96 den Abwehrchef so zur Verlängerung bewegen?

Lichtblicke gibt es auch bei Hannover 96. Am Mittwoch hätte die Mannschaft mit der Wackelabwehr aus der Heidenheim-Heimpleite beim Aufstiegskandidaten Kiel spielen müssen. Aber die Partie wurde abgesagt. Ein Spiel mehr vielleicht, das Timo Hübers noch für 96 machen kann. Der Verteidiger hofft, „dass ich im Saisonendspurt noch mitmischen kann“. Dieser Endspurt könnte sich mit einem Nachholspiel mehr um eine Partie verlängern.

Anzeige

Hübers kehrte gerade nach einem Muskelteilabriss auf den Trainingsplatz zurück. 96-Trainer Kenan Kocak rechnet Ende April mit seiner Rückkehr ins Mannschaftstraining. Da­nach bräuchte der Verteidiger mindestens zwei Wochen, bis er auch in der Liga loslegen kann. Was heißt überhaupt „Endspurt“? Die Ziellinie im Mai könnte auch das Ende seiner Zeit in Hannover sein. Der Vertrag läuft aus. Zieht der 24-Jährige aus Linden noch einmal richtig los, steigert er seinen Wert für andere Klubs.