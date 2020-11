96 geht in die Knie: Kocak plant in Würzburg ohne Hübers und Maina 

Zwei wichtige Spieler werden Hannover 96 am Sonntag im Zweitligaspiel in Würzburg wohl fehlen. Bei Timo Hübers ist im linken Knie zwar nichts gerissen, aber Trainer Kenan Kocak wagt noch keine Prognose, wann der Verteidiger zurückkehrt. Linton Maina wird wohl wegen einer Verletzung am Außenmeniskus ausfallen.